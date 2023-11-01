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財經
2023-11-01 16:46:00

香港9月零售額按年升幅放緩至13%　遜預期

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香港9月零售額按年升幅放緩至13%遜預期。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府統計處周三（11月1日）發表最新的零售業銷貨額數字。9月零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，較去年同期升13%，連升10個月，惟低過市場預期。港府同時公布8月總銷貨價值的修訂估計，較去年同期增加13.7%。今年首8個月合計的總銷貨價值的臨時估計按年上升18.6%。9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為35億元，按年下跌22%。

網上銷售價值下跌2.3%

政府統計處指，今年首9個月，零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.3%，總銷貨數量上升10.1%。

按年珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升27.3%，其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升1.0%）；食品、酒類飲品及煙草（上升16.5%）；其他未分類消費品（上升34.1%）；服裝（上升41.5%）；百貨公司貨品（上升12.2%）；藥物及化妝品（上升50.6%）；書報、文具及禮品（上升10.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升9.8%）；中藥（上升14.0%）；以及眼鏡店（上升17.4%）。

另一方面，按年的超市貨品的銷貨價值下跌1.3%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌25.1%）；燃料（下跌19.2%）；以及傢具及固定裝置（下跌15.1%）；而經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌4.2%。

政府發言人展望香港夜繽紛應提供支持

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業和私人消費持續復蘇，零售業總銷貨價值在9月按年繼續明顯上升。展望未來，發言人指出訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業。住戶收入持續改善和政府多項支援措施，包括「香港夜繽紛」亦應提供支持。

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