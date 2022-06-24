馬力十足｜汽車股雄霸科指升幅榜 國策落鑊 理想月漲七成

環球經濟衰退陰霾下，市場資金追逐國策股！國務院常務會議確定加大支持汽車消費，並擬延長新能源車的購置稅免徵稅政策，引爆一眾汽車股連日急升成本月贏家之一，吉利汽車(175)連續兩日成表現最好藍籌，小鵬汽車(9868)過去一個月大升近四成；理想汽車(2015)更累飆67.3%，與蔚來(9866)齊齊躋身過去一個月恒生科技指數成分股的升幅榜三甲。

除支持新能源車外，內地擬在8月對小型非營運二手車全面取消符合國五排放標準車的遷入限制，料可促進二手車交易量。在多項政策推動下，當局預測今年增加汽車及相關消費約2,000億元人民幣。

汽車股成本月港股大贏家，小鵬昨急飆9.8%，本月漲37.5%；理想汽車連日破頂，本月亦升54.5%。至於吉利昨飆7.4%，兩日累飆11.8%；比亞迪(1211)昨走高4.5%，本月則揚10.7%，已連升3個月。蔚來昨午傳出上海創新港總部發生汽車衝出大樓墜落的致命意外，昨全日仍升半成，本月累升35.4%，過去一個月則漲39.1%。

整體大市方面，恒生指數昨最多升435點，收市則漲265點或1.3%；恒生科技指數報4,655點，漲103點或2.3%。主板成交額約1,206億元。

阿里巴巴(9988)旗下螞蟻集團傳月底提交設立金控公司申請，市場憧憬集團整改近尾聲，阿里全日升6.4%，為第二大升幅藍籌，並領升大市96點。

中信料港股下半年N字走

中信證券發報告，預計港股下半年將呈「N」字型上行趨勢，指8月中下旬起市場波動加中，主要是受累中期業績盈利預期或下降、美國聯儲局9月議息、及美國對華政策在中期選舉前或有變化的影響，但相信及至11月消息消化後，估值會修復，當中內房及消費板塊或回暖。