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財經
2023-11-16 15:07:00

馬化騰談騰訊創立25周年理念　稱「讓狀態最好的人上場」

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馬化騰談騰訊創立25周年理念，稱「讓狀態最好的人上場」。

馬化騰談騰訊創立25周年理念，稱「讓狀態最好的人上場」。

騰訊（700）繼周三（16日）公布業績後，旗下「騰訊文化」的公眾號同日發文，引用主席馬化騰為集團年刊撰寫的序言。當中馬化騰提及創立25周年理念，指最新管理理念為「讓狀態最好的人上場」，而騰訊人狀態最好的時候，就是投入、專注在產品，必須對產品和業務足夠上心。

馬化騰：只透過行銷手段招攬用戶只會讓用戶失望

馬化騰提及創立微信的時候，他指，從微信的發展過程，堅定產品和產品的價值是第一位的，強調微信最核心的價值，是實現即時連接，首先是人與人的信息連接，在這個基礎上逐漸擴展到人與物、人與服務，於是有了朋友圈、小程序、視頻號。

馬化騰認為，騰訊集團就是「做好產品，最重要的是上心」，他形容上心，才能體會用戶的真實感受，才能看到本質，判斷出什麼是用戶最關注、真正對用戶有價值的核心功能；才能從核心能力延展開，把產品做到極致。

馬化騰指，在騰訊內部，管理者不只是安排別人去解決產品問題，一定要成為自研產品的使用者，「常用，天天用。一定要有一部分精力在產品問題上，紮根思考，這樣，最後會比解決一個bug收穫更多。這要變成我們的習慣和本能」。

馬化騰對招攬用戶亦有一番看法，他指，若核心能力、產品價值沒有做透，透過平台的推薦和行銷手段把用戶招攬過來，只會讓用戶失望，事後要花更多的精力彌補，得不償失。他認為，當使用者沒有自動在成長的時候，盡量不要打擾使用者並亂加資源，最好是在原生態的情況下，找準方向點再發力。

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