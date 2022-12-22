馬化騰：騰訊遊戲要做精品不浪費版號　很多業務該砍就砍掉不留戀

內媒《界面》報道，12月15日騰訊線上上召開內部員工大會，馬化騰據報在會上批評某些業務部門一團和氣的改革方式，認為這是浮於表面的工作形式，不是創業者應有的危機心態，又表示如果業務團隊不能給自己壓力，那麼由總辦來給這個壓力。他又明言，自己已經不相信買量的故事，騰訊以後任何業務（包括騰訊互動娛樂，IEG）都不要再跟他提買量的事情，沒有意義。

過去一年騰訊的核心主題是降本增效。在這個過程中，騰訊做到了聚焦主業，把不適應當下和未來發展階段的周邊業務進行縮減。馬化騰說：「你不要跟我講哎呀你有什麼機會」，很多業務該砍就砍掉，不要留戀，而未來還需要繼續加強和堅持降本增效。

騰訊遊戲要做精品 不要浪費版號

版號和政策對IEG的影響確實比較大，騰訊未來希望探索更多的合作方式，把好產品的市場打開，也包括更好的拓展國際市場。他表示，雖然IEG團隊很努力，但今年也有很多不可抗力，「大家都憋了一年，嗷嗷叫，等著往上沖」，應該也到了厚積薄發的機會。

馬化騰認為，從長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易（拿版號）。「所以（騰訊遊戲）一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會」。

馬化騰表示，騰訊微信事業群（WXG）最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）的希望。短視頻3年來在全球範圍內對整個互聯網的衝擊相當大，各個平台和企業都不得不重視這一塊。它會侵蝕掉很多長視頻、遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規律，逼使其他業務進行調整，例如調整長視頻戰略，把非精品的內容砍掉，「以前有些中不溜秋的劇，我們也願意投資，現在就要想一想了」。

視頻號是「全場的希望」

他又說，騰訊做了很多短視頻和電商的結合嘗試，現在視頻號走出了第一步，已經立住了，後面希望能更貼近交易，把電商閉環做好。對於電商交易，騰訊還是要扮演助手和連接的作用。如何在不下場做電商的前提下，把電商閉環做好，是視頻號未來的挑戰。