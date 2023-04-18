馬斯克將推新AI平台「TruthGPT」　稱以該AI尋求理解宇宙本質

Tesla（美：TSLA）及Twitter（美：TWTR）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，將推出名為「TruthGPT」的人工智能(AI)平台，以試圖理解宇宙本質，又說「這樣的AI不可能毀滅人類」。

尋求理解宇宙本質

馬斯克昨（17日）於外媒訪問中表示，「TruthGPT」將是一個最大程度上探尋真相及試圖理解宇宙本質的AI，他認為這可能是實現安全的最佳途徑，並說「一個關心了解宇宙的AI不可能毀滅人類，因為人類是宇宙中有趣的一部分。」

冀與OpenAI競爭

據外媒報道，馬斯克一直在挖角，包括從Google聘請人工智能的研究人員，與OpenAI競爭。

此外，外媒發現馬斯克亦成立一家初創公司準備投入人工智能發展。上月他已於內華達州註冊了一家名為「X.AI Corp」的公司，唯一董事為馬斯克，而馬斯克家族辦公室的董事總經理伯查爾（Jared Birchall）則擔任秘書。