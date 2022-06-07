馬斯克批評未能取得虛假賬戶的數據 威脅交易或告吹

Tesla創辦人馬斯克昨天透過律師去信社交平台Twitter，批評Twitter阻撓他取得有關垃圾和虛假賬號更多訊息是違反收購協議的條款，並保留包括不完成交易的權利和終止合併協議的權利。Twitter隨即回應，公司已經並將會繼續按照併購協議的條款與馬斯克分享資料，又相信完成協議符合所有股東的最大利益。受消息拖累，Twitter股價在美國股市開市急挫5%，其後跌幅收窄，收巿下跌1.5%。

併購計劃始於馬斯克在4月初首次披露其持有Twitter股票。他隨後在4月中正式提出這項涉資440億美元的收購，並獲得Twitter接納。5月中，馬斯克突然表示要暫緩交易，並質疑Twitter公開揭露的假帳號和垃圾帳號的比率不正確，認為假帳號最少佔20%。根據Twitter每季的報告，該平台上的垃圾帳戶佔總用戶的比率低於5%。

Twitter 相信完成協議符合所有股東的最大利益

同時，美國證券交易委員會(SEC)據報正對馬斯克在Twitter持股一事的細節展開調查。5月27日，SEC公佈一封今年4月初寄給馬斯克的信，信中要求馬斯克解釋為何沒有按照規定，在增持推特股票後的10天內披露持股情況，又指出，馬斯克當時提交的文件形式不恰當。