馬斯克據報正式入主Twitter 原CEO及CFO已離開公司總部

馬斯克將其推特的個人描述更新為「Chief Twit」。（網上圖片）

美國傳媒《CNBC》引述消息報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）目前已正式入主Twitter，原行政總裁Parag Agrawal及首席財務官Ned Segal已離開公司位於三藩市的總部。馬斯克早前又將其Twitter帳號的個人描述更新為「Chief Twit」。

根據《路透社》最新報道，馬斯克已於美國時間周四完成涉資440億美元的Twitter收購，在完成收購時，Parag Agrawal及Ned Segal都身處總部，其後馬斯克正式終止兩人，以及法律及政策部主管Vijaya Gadde的職務，兩人亦被護送離開。

馬斯克昨天已動作多多，除高調現身Twitter總部，否認會裁員75%的說法，又發推文似向廣告商保證，Twitter的社交訊息服務不會變成全民自由的地獄之景（free-for-all hellscape），強調說任何話都不會有後果。

世紀收購周四完成

馬斯克表示：「我收購 Twitter 的原因，很重要是要有一個共同的數碼廣場對文明的未來相當重要，讓各種信念在廣場上健康地討論，而無需訴諸暴力。」他又說，「目前存在很大的危險，即社交媒體將分裂為極右翼和極左翼的迴聲室，這會產生更多的仇恨並分裂我們的社會。」

法院早前裁定，馬斯克必須在周五（28日）前完成交易，如果未能在日期或之前完成收購交易，法庭將會安排在11月再度審訊。