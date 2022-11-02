馬斯克收購Twitter 幣安投資5億美元參與

趙長鵬上周發文表示，幣安已為這宗交易出資 5 億美元。趙長鵬在貼文中指出，作為交易的一部分，「幣安在兩天前已匯出 5 億美元」，正式入股推特，而這也讓幣圈人士更加期望推特能發展成一個更加去中心化、更支持加密貨幣的社群平台。

全球首富馬斯克上周完成以 440 億美元收購Twitter，在尋求外部融資完成交易期間曾承諾要助馬斯克一臂之力的幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬（CZ）最終亦出資 5 億美元協助完成收購。

趙長鵬於11月28日在貼文中指出，作為交易的一部分，「幣安在兩天前已匯出 5 億美元」。（網上截圖）

與此同時，幣安也證實，該公司在馬斯克收購推特的交易中是股權投資者。幣安發言人指出，公司的承諾不變，並且期待在未來探索發展合作關係的機會。

趙長鵬在聲明中表示，「我們很高興能夠幫助馬斯克實現 Twitter 的新願景」，目標是為社交媒體和 Web3 的融合貢獻力量，以擴大加密貨幣和區塊鏈技術的應用和接受度。

幣安為18共同投資者中第四大

根據文件顯示，幣安是這宗收購案的 18 方共同投資者之一，投資 5 億美元，是繼甲骨文創辦人艾利森所擁有的信託基金 Lawrence J. Ellison Revocable Trust 投資 10 億美元後、紅杉資本（Sequoia Capital Fund）和 VyCapital分別出資 8 億和 7 億美元後第四大投資者。其他投資者包括富達管理研究公司、卡達投資、沙烏地阿拉伯等。

趙長鵬是Twitter活躍用戶，擁有超過700萬名追隨者，他稱投資Twitter有非常充分的理由，因Twitter是重要的言論自由平台，認為Twitter對加密貨幣行業而言是一件很重要的產品。