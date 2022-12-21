馬斯克稱物色接班人後會辭任Twitter主管 有份參與收購的投資者料數年回報多達5倍

事實上，自馬斯克於10月27日接管以來，Twitter一直被大量負面消息纏繞，包括大量流失廣告客戶。不過有份參與這項價值440億美元收購的最大投資者之一Aliya Capital Partners LLC卻預計，從這項投資可升值高達其5倍。

馬斯克本周初就其去留問題在Twitter發起民意調查，結果是大多數人投票支持他辭去Twitter負責人一職，之後馬斯克未有表態，至今早首次作出回應。

《路透社》報道，為富豪管理財富、公司總部設於美國邁阿密的Aliya Capital在Twitter收購中出資3.6億美元。其行政總裁Ross Kestin在聲明中表示，「他相信Twitter將在短短幾年內產生4至5倍的回報，下行風險相對有限」，又相信馬斯克將善用Twitter的2.29億日活躍用戶賺取更多收入。

Kestin在聲明中提及馬斯克在電動汽車製造商Tesla和火箭開發商SpaceX取得的其他成就，是他對這位億萬富豪企業家充滿信心的來源。Aliya亦有投資在SpaceX。

他說：「當全球汽車工業實際上在旋轉其輪子來製造同樣沉悶的產品時，馬斯克創造了一個行業。當美國宇航局無法將其火箭發射到地面時，這個人的願景就起飛了。這在Twitter又會再次發生了。」

不過，為這項收購提供資金的銀行卻認為，這筆債務不值其全部價值，並且一直在努力透過向投資者出售以尋求從賬上移除。Kestin沒有回應在馬斯克領導下Twitter面臨的挑戰等問題。馬斯克的發言亦未有回覆傳媒查詢。