馬斯克訪華晤秦剛　另與寧德時代曾毓群商談Tesla電池供應

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周二（30日）訪華，期間他與國務委員兼外長秦剛在北京會晤，亦與寧德時代董事長曾毓群會面。

內媒報道，日前網上流傳出一張馬斯克在上海與曾毓群會面的照片，照片顯示，二人在一間酒店大堂並排前行，表情輕鬆愉悅；另一照片可見馬斯克在一間餐廳中用膳，並對住拍照人揮手示好。寧德時代暫未回應兩人商談有關消息。

馬斯克訪華晤秦剛

而據中國外交部網頁指，馬斯克亦在北京會見國務委員兼外長秦剛，秦剛指，中國新能源汽車產業發展前景廣闊，他以特斯拉汽車來比喻，發展好中美關係，需要把準方向盤，沿著相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；及時「踩剎車」，避免「危險駕駛」；善於「踩油門」，推進互利合作。

馬斯克回應棒Tesla踩比亞迪

早前馬斯克亦回應他在2011年時，嘲笑比亞迪新能源汽車，他表示，當初自己沒把比亞迪當「競爭對手」，如今比亞迪今年首季度新能源汽車銷量，已遠超Tesla中國，並說「這是很多年前的事，如今他們（比亞迪）的汽車競爭力很強。」