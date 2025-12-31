馬斯克證實：xAI再添第三座資料中心 算力逼近2千兆瓦

馬斯克在X上發文表示，xAI已購得第3棟名為「MACROHARDRR」的建築。(資料圖片/路透社)

馬斯克周二（30日）在社交媒體上透露，旗下xAI公司正計劃擴建其位於孟菲斯的巨型數據中心園區，並已購入第3棟建築，此舉將使該公司的AI（人工智能）運算能力提升至近2千兆瓦。

早前彭博報道，xAI在孟菲斯建成首座名為「巨像」（Colossus）的數據中心，目前正於鄰近的區域興建第2座「巨像2號」設施。報道還引述物業記錄及知情人士指，馬斯克提及的新建築與「巨像2號」設施相連。

馬斯克在X上發文表示，xAI已購得第3棟名為「MACROHARDRR」的建築，將使xAI的訓練運算能力提升至近2千兆瓦。