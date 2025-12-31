馬斯克證實：xAI再添第三座資料中心 算力逼近2千兆瓦

馬斯克周二（30日）在社交媒體上透露，旗下xAI公司正計劃擴建其位於孟菲斯的巨型數據中心園區，並已購入第3棟建築，此舉將使該公司的AI（人工智能）運算能力提升至近2千兆瓦。
早前彭博報道，xAI在孟菲斯建成首座名為「巨像」（Colossus）的數據中心，目前正於鄰近的區域興建第2座「巨像2號」設施。報道還引述物業記錄及知情人士指，馬斯克提及的新建築與「巨像2號」設施相連。
馬斯克在X上發文表示，xAI已購得第3棟名為「MACROHARDRR」的建築，將使xAI的訓練運算能力提升至近2千兆瓦。
彭博又指，馬斯克曾公開討論，建造全球最大AI訓練數據中心，並於今年稍早透露「巨像2號」最終將配備55萬個Nvidia晶片，造價高達數百億美元，以及xAI曾洽談籌集200億美元的債務與股權融資，部分資金將為Colossus2採購輝達處理器。
另外，xAI亦據稱正以2,300億美元估值洽談新一輪融資，屆時其身家有望繼續突破，按福布斯估計，馬斯克目前持有xAI約53%的股份，價值約600億美元。
xAI has bought a third building called MACROHARDRR. Will take @xAI training compute to almost 2GW.— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2025
