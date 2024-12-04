馬斯克身家又飛天 SpaceX估值迫3500億美元

全球首富馬斯克的身家或進一步上升。外電報道，馬斯克個人其中一初創公司SpaceX，正研究出售部分舊股份予有興趣買家，公司估值或達3500億美元；對比11月公司估值才2550億美元。SpaceX在10月才上演了全球嘆為觀止的一幕：用被稱為「筷子」的機械手臂，成功「夾住」一節超重型助推火箭。

此外，SpaceX在11月中旬也進行了第六次火箭測試飛行，星艦成功抵達太空並繞地球飛行約半圈；而即將上任的總統特朗普親自到場觀看。

不過，SpaceX此3,500億美元的估值能否成真，還要看交易能否成功。但市場仍然相信，SpaceX已經成為全球最有價值的私人初創公司；而公司年初的估值還是在2,100億美元。