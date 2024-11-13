熱門搜尋:
美國減息 破地獄 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-11-13 16:27:06

馬斯克領軍！特朗普組「政府效率部」撞名狗狗幣 幣價急飆25%

分享：
馬斯克領軍！特朗普組「政府效率部」撞名狗狗幣 幣價急飆25%

狗狗幣在一輪急升後，上周起已超越瑞波幣，成為市值第六大加密貨幣。(資料圖片)

adblk5

候任美國總統特朗普正在籌組班子，並宣布成立「政府效率部」(Department of Government Efficiency，DOGE)，名字與加密貨幣「狗狗幣」(Dogecoin)的縮寫「DOGE」一樣，並由特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)及生物科技企業Roivant Sciences創辦人Vivek Ramaswamy領導。

大選後一度累計狂飆1.6倍

消息令本已向上衝的狗狗幣再添藥引，周二一度高見0.4386美元，最高飆25%，較美國大選結果明朗化前，累計狂飆1.6倍，收市報0.378美元。狗狗幣今日則反覆，現報0.3764美元，跌0.6%。

特朗普指，政府效率部旨在廢除政府內部官僚機構、過多監管、減少支出及重組聯邦政府，只會運作約1年半，目標是2026年7月4日、即「美國獨立紀念日」前總結工作，期望屆時出現規模較少、效率更高的政府，藉著《獨立宣言》簽署250周年送給美國的「禮物」。

adblk6

躋市值第六大加密貨幣

值得留意是，特朗普竸選中重要金主之一馬斯克，過往多次有意無意撐狗狗幣，雖然未有證據顯示他手持狗狗幣，市場已往往將他與狗狗幣相題並論。狗狗幣在一輪急升後，上周起已超越瑞波幣，成為市值第六大加密貨幣，目前市值約561.27億美元(約4,378億港元)。
 

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能