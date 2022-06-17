馬斯克首次暗示成功收購Twitter後或要裁員

馬斯克(Elon Musk)收購Twitter未有進展，但馬斯克在與Twitter員工的第一次會議上暗示，如果他以440億美元的作價成功收購，Twitter可能會裁員。

外媒報道，馬斯克於周四透過一系列的視像對話與該公司的員工交流，是他公布收購Twitter以來首次。他表示，是否裁員要取決於Twitter的財政狀況，指出公司需要保持財政健康，而目前成本高於收入，但強調任何對公司有重要貢獻的人都無需憂慮。

他在會上還談到了遠程工作、言論自由和潛在的外星生命等話題，但卻沒有提供有關收購的進展，而之前，他曾表示，如果不向他提供有關虛假賬戶的數據，他可能會退出交易。

馬斯克在約2周前曾透過律師去信社交平台Twitter，批評Twitter阻撓他取得有關垃圾和虛假賬號更多訊息是違反收購協議的條款，並保留包括不完成交易的權利和終止合併協議的權利。Twitter管理層就堅持繼續與馬斯克合作，在聲明中提到雙方已經共享信息，認為達成收購協議符合所有股東最大利益，要求馬斯克按照協議中的定價及條款，以440億美元完成交易。

之後傳出馬斯克就收購Twitter與由阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)牽頭的私募基金的融資計劃陷於停頓，直至有關收購明朗化。有關融資計劃涉及20億至30億美元的優先股融資。