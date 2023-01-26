馬斯克：全球第二大電動車企業很可能是中國車廠

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）認為，Tesla在中國的競爭最為激烈，又全球第二大電動車公司很可能來自中國，不過他沒有提及公司的名稱。

根據《路透社》報道，馬斯克表示自己尊重中國的汽車企業，稱「他們最努力工作且最聰明。所以估計，一些來自中國的公司可能成為第二，僅次於Tesla。馬斯克早於2021年已表示，中國汽車製造商在「世界上最具競爭力」，稱部份非常擅長軟件。他又表示，去年疫情停工期間，中國工人一直在凌晨3點工作，以維持工廠運作。

中國是Tesla第二大市場，2022年約佔全球電動汽車銷量約三分之二，而，而當地的競爭對手，包括小鵬汽車（9868）、蔚來汽車（9866）和比亞迪（1211）等。

中國車企最努力工作且最聰明

Tesla最新公布的季度業績顯示，集團最近大幅降價正在刺激需求，而該公司正在削減成本，以應對馬斯克預計今年將出現的經濟衰退中實現增長。他和其他集團高層在業績的電話會議中表示，降低成本對Tesla下一階段發展相當重要，並會在3月的投資者日上披露價格較能付擔的電動車。分析員估計這些電動車的價格會在35,000美元以下，而該公司第四季平均每輛汽車生產成本約為44,000美元。

馬斯克表示，「價格真的很重要，我認為有很多人想買一架Tesla，只是價錢難以負擔。」