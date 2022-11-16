馬斯克：11月29日重新啟動Twitter藍剔收費計劃

全球首富馬斯克周二表示，Twitter（推特）廣受歡迎的藍剔（Blue Check）收費計劃將於 11 月 29 日重新啟動，較最初計劃重推的日期稍為延遲。

馬斯克在推文中表示：「在 11 月 29 日之前重新啟動藍色驗證（Blue Verified），以確保它堅如磐石。」在新版本中，任何已驗證的名稱一經改動，將會索失藍剔，直到 Twitter 確認名稱符合服務條款。

Twitter原來的藍剔是為政客、名人、記者和其他公眾人物預留、經過驗證的帳戶。馬斯克收購Twitter之後作出改動，將服務開放予所有人以付費方式訂閱的選項，以幫助 Twitter 挽留廣告商並增加收入。Twitter遂於11月5日正式推出全新的收費服務，以每月7.99美元提供身份認證的藍剔，同時在蘋果應用程式商店App Store推出更新版本。新服務據報僅提供美國、加拿大、澳洲、新西蘭和英國用戶使用。