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財經
2022-11-16 11:51:06

馬斯克：11月29日重新啟動Twitter藍剔收費計劃

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馬斯克：11月29日重新啟動Twitter藍剔收費計劃

馬斯克再發推文，表示將於11月29日重新啟動Twitter藍剔收費計劃。（網上圖片）

全球首富馬斯克周二表示，Twitter（推特）廣受歡迎的藍剔（Blue Check）收費計劃將於 11 29 日重新啟動，較最初計劃重推的日期稍為延遲。

馬斯克在推文中表示：「在 11 29 日之前重新啟動藍色驗證（Blue Verified），以確保它堅如磐石。」在新版本中，任何已驗證的名稱一經改動，將會索失藍剔，直到 Twitter 確認名稱符合服務條款。

Twitter原來的藍剔是為政客、名人、記者和其他公眾人物預留、經過驗證的帳戶。馬斯克收購Twitter之後作出改動，將服務開放予所有人以付費方式訂閱的選項，以幫助 Twitter 挽留廣告商並增加收入。Twitter遂於115日正式推出全新的收費服務，以每月7.99美元提供身份認證的藍剔，同時在蘋果應用程式商店App Store推出更新版本。新服務據報僅提供美國、加拿大、澳洲、新西蘭和英國用戶使用。

馬斯克：11月29日重新啟動Twitter藍剔收費計劃

馬斯克本周初曾預告藍剔下周回歸，最新指要到用底。（Twitter截圖）

不過由於服務推出後，大量湧現虛假賬戶，Twitter於是在上周五（1111日）叫停。馬斯克之後在1112日表示，藍剔服務將於本周初預告，服務或於下星期回歸。

馬斯克於上月尾完成以 440 億美元收購Twitter之後動作頻頻，先是大規模裁員，再推出新服務圖增加收入。

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