馬斯克：App Store如將Twitter下架 我會出手機迎戰

馬斯克透露，蘋果幾乎全面停止在 Twitter 刊登廣告，又指App Store如將Twitter下架，他會出手機迎戰。（資料圖片）

全球首富、Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）連日追擊蘋果公司（Apple），最新批評蘋果對其應用程式商店（App Store） 的控制，又在他個人推特賬號透露，蘋果威脅要將Twitter從App Store中下架，卻沒有提供原因。

外媒《Business Insider》報道，馬斯克25日發推文揚言，如果蘋果決定要將Twitter從App Store下架，他就要自己出一部手機，來和蘋果iPhone競爭。

他又表示，蘋果幾乎全面停止在 Twitter 刊登廣告，質疑蘋果的做法是不滿他本人美國推動言論自由。他在蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）的Twitter 賬號留言，要求對方作出回應。

馬斯克到 Tim Cook賬號留言要求回應

《路透社》亦有報道馬斯克追擊蘋果的行動，稱他已成為反對蘋果通過其 App Store 收取交易費用 30% 的行列。報道指出，他近日連環發炮，發表一系列的推文，包括一輛印有他名字的汽車，在高速公路上轉向標有「開戰」（Go to war）的出口，而不是繼續朝著「支付 30%」（Pay 30%）的方向前進。