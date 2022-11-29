馬斯克：App Store如將Twitter下架 我會出手機迎戰

全球首富、Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）連日追擊蘋果公司（Apple），最新批評蘋果對其應用程式商店（App Store） 的控制，又在他個人推特賬號透露，蘋果威脅要將Twitter從App Store中下架，卻沒有提供原因。
外媒《Business Insider》報道，馬斯克25日發推文揚言，如果蘋果決定要將Twitter從App Store下架，他就要自己出一部手機，來和蘋果iPhone競爭。
他又表示，蘋果幾乎全面停止在 Twitter 刊登廣告，質疑蘋果的做法是不滿他本人美國推動言論自由。他在蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）的Twitter 賬號留言，要求對方作出回應。
馬斯克到Tim Cook賬號留言要求回應
《路透社》亦有報道馬斯克追擊蘋果的行動，稱他已成為反對蘋果通過其 App Store 收取交易費用 30% 的行列。報道指出，他近日連環發炮，發表一系列的推文，包括一輛印有他名字的汽車，在高速公路上轉向標有「開戰」（Go to war）的出口，而不是繼續朝著「支付 30%」（Pay 30%）的方向前進。
在馬斯克向Twitter提議收購前已多次批評Twitter未能做到維護自由言論原則，進而傷害民主，後來更自稱是自由言論絕對主義者。馬斯克對內容監管的態度，基本上就是允許所有不違反法律的言論。馬斯克上場不久，已先後恢復許多因為內容而被封鎖的用戶帳號，包括美國前總統特朗普。據傳他正計劃嘗試讓Twitter利用成人或色情內容賺錢，就類似網站Only Fans。
至於蘋果對上架App Store的App有要求許多規範，最主要要求的一項規範就是「安全」。但自馬斯克10月底接掌Twitter以來，他已對該平台做了許多改變，包括大規模裁員，這已導致一些負責數據隱私和內容管理的主管自動辭職。