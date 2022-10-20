馬斯克：Tesla今年內不會獲得完全自動駕駛許可

馬斯克表示，Tesla今年內不會獲得完全自動駕駛許可。（資料圖片）

Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）透露，公司的高級駕駛員輔助軟件仍未能滿足美國監管當局的要求，符合其汽車可以在沒有人監督下自動駕駛，意味著公司將不會在 2022 年獲得全面自動駕駛的許可。

Tesla一款名為「全自動駕駛」（Full Self-Driving，FSD）的附加軟件，能夠使其車輛自動變道和停車，售價為 15,000 美元，其作用是補充Tesla現有標準的自動駕駛儀（Autopilot）功能，使汽車能夠在其車道內轉向、加速和制動，而無需駕駛員干預。不過，安裝這些系統的汽車目前仍需要在人工監督下駕駛。

外電報道，馬斯克在周三的財報電話會議上表示，北美的所有全自動駕駛用戶都將在今年底獲得升級版。雖然仍未準備好無人駕駛，但司機很少需要接觸控件。他希望在 2023 年再次更新，以向監管機構展示這款車比普通人更安全。

希望 2023 年更新軟件以向監管機構證安全

Tesla的自動駕駛汽車自 2016 年以來牽涉多宗交通意外，美國國家公路交通安全管理局就38宗撞車事故展開特別調查，該駕駛軟件是調查因素之一。有分析指出，自動駕駛相當的複雜性，主要問題仍在於軟件本身，與對該技術是否獲得批准無關。

馬斯克曾表示，自動駕駛功能最終將成為Tesla的最重要盈利來源，不過這個目標仍然未能實現。