馬斯克440億美元收購Twitter料獲通過 股東會明表決

華爾街日報引述知情人士表示，正當世界首富馬斯克（Elon Musk）試圖退出Twitter收購計劃之際，初步投票情況顯示，Twitter股東將會以較大比數通過由馬斯克提出的440億美元收購計劃。

Twitter將於美國時間周二下午1點舉行股東會，表決有關收購議案，知情人士指出，最終投票結果可能有變，但據初步的投票顯示，這宗世紀收購案將會大比數獲得通過。知情人士表示，馬斯克尚未投票，亦很大可能不會投票。Twitter Inc.股價昨晚收市下跌1.85%。

知情人士指出，馬斯克是該公司最大的股東，擁有大約 10% 的股份，截至美國時間周一下午，他尚未對他的股份進行任何投票，由於他聲稱 Twitter 違反了合併協議，他不太可能投票，因為根據協議，馬斯克投票支持該交易。不過若有足夠多的其他投資者支持，他是否投票支持並不重要。