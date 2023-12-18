熱門搜尋:
MIRROR 黎智英 何依婷 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 周海媚 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 年少日記 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-18 16:12:00

馬時亨執掌富衛專訪稱「恒指三萬點上市論」　歷年金句盤點

分享：

馬時亨執掌富衛專訪稱「恒指三萬點上市論」，歷年金句盤點。

「商界金句王」、富衛集團主席馬時亨一篇訪問，在網上掀起熱烈討論，當中最獲得最多關注莫過他的「恒指三萬點上市論」。其實他過往的從商經歷中，亦不時爆出多句經典金句，至今對於大眾仍然記憶猶新。以下《am730》將盤點他的歷年金句。

Ad Block
馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖）

擔任富衛集團主席時期：

談及有關富衛上市

  • 「這樣市況很難搞，若明年恒指有30,000點，估值改善、資金重來，(富衛)或再考慮上市時機」
  • 「不想賤賣；我們股東很有錢，但都希望富衛有日上到市，因上市公司品牌較好，也是身份象徵。

稱香港輸給其他地方

  • 「科技，已輸給深圳。物流（吞吐量），由我入政府時世界第1跌至現在第10、甚至未止跌；文化，韓劇、內地劇都爬過了頭。金融，香港人不能掉以輕心。」
  • 「香港若沒有金融，就和普通內地城市沒有分別。」
周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖）

擔任港鐵集團主席時期：

廣深港高鐵香港段試營運管理事件

  • 「我哋話畀你(公眾)聽OK就得㗎啦！」
  • 「每宗都公布，我哋管理層唔使瞓覺。」
  • 「畀咗資料你(傳媒)又點？港鐵日日有事故如每宗都要公布，咁我哋管理層唔使瞓覺！」
  • 「將我哋所有搭港鐵嘅朋友、香港嘅居民，送去紐約同倫敦住一個禮拜，等佢哋搭當地嘅地鐵，返嚟就會覺得我哋香港（鐵路）好。」
  • 「全世界都讚（港鐵），係香港人鬧。」

居住大灣區到香港上班論

  • 「走去廣州南(站附近)買樓，好似美國人，從康涅狄格州(Connecticut)，再到紐約返工，個零鐘就返到寫字樓。」
  • 「機會要自己(香港年輕人)發掘，唔可能要人送到門口。」

2017年尖沙嘴站縱火案回應

  • 「成世人最憎有人話我涼薄，係冇智慧嘅言論。」
  • 「我好唔開心，肉體、心靈嘅受傷，用咩錢都不能彌補。」
  • 「所以諗緊方法點幫佢哋，離不開都係用錢，但未有定案，最終可能是甚麼都幫不到。」
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受