馬時亨執掌富衛專訪稱「恒指三萬點上市論」，歷年金句盤點。

「商界金句王」、富衛集團主席馬時亨一篇訪問，在網上掀起熱烈討論，當中最獲得最多關注莫過他的「恒指三萬點上市論」。其實他過往的從商經歷中，亦不時爆出多句經典金句，至今對於大眾仍然記憶猶新。以下《am730》將盤點他的歷年金句。
擔任富衛集團主席時期：
談及有關富衛上市
- 「這樣市況很難搞，若明年恒指有30,000點，估值改善、資金重來，(富衛)或再考慮上市時機」
- 「不想賤賣；我們股東很有錢，但都希望富衛有日上到市，因上市公司品牌較好，也是身份象徵。
稱香港輸給其他地方
- 「科技，已輸給深圳。物流（吞吐量），由我入政府時世界第1跌至現在第10、甚至未止跌；文化，韓劇、內地劇都爬過了頭。金融，香港人不能掉以輕心。」
- 「香港若沒有金融，就和普通內地城市沒有分別。」
擔任港鐵集團主席時期：
廣深港高鐵香港段試營運管理事件
- 「我哋話畀你(公眾)聽OK就得㗎啦！」
- 「每宗都公布，我哋管理層唔使瞓覺。」
- 「畀咗資料你(傳媒)又點？港鐵日日有事故如每宗都要公布，咁我哋管理層唔使瞓覺！」
- 「將我哋所有搭港鐵嘅朋友、香港嘅居民，送去紐約同倫敦住一個禮拜，等佢哋搭當地嘅地鐵，返嚟就會覺得我哋香港（鐵路）好。」
- 「全世界都讚（港鐵），係香港人鬧。」
居住大灣區到香港上班論
- 「走去廣州南(站附近)買樓，好似美國人，從康涅狄格州(Connecticut)，再到紐約返工，個零鐘就返到寫字樓。」
- 「機會要自己(香港年輕人)發掘，唔可能要人送到門口。」
2017年尖沙嘴站縱火案回應
- 「成世人最憎有人話我涼薄，係冇智慧嘅言論。」
- 「我好唔開心，肉體、心靈嘅受傷，用咩錢都不能彌補。」
- 「所以諗緊方法點幫佢哋，離不開都係用錢，但未有定案，最終可能是甚麼都幫不到。」