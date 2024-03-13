馬時亨：香港無被降評級憂慮　港股遜色但有祖國支持將變得更好

前商務及經濟發展局局長、富衛主席馬時亨周三（13日）出席香港總商會午餐會，他在會上表示，現在香港正面對地緣政治、利息高企以及內地經濟不穩等挑戰。如果在以上因素均有改善的情況下，大家對香港前景會重拾信心，香港經濟亦可做得更好，又表示不擔心本港會出現信用評級下降的情況。對於香港股市近期遜色表現，他指，有祖國的支持下，相信將變得更好。

馬時亨指，現時香港作為國際金融中心的角色表現良好，包括銀行業、保險業、債券市場、財富管理等均做得很好，並有效吸引更多家族辦公室在港投放資金投資；而本港股票市場的表現，他認為較遜色，但形容困局只屬「周期性問題」，只要內地經濟問題解決，全球利率開始下行，有信心得到祖國支持下，香港股市將表現得更好。

馬時亨指香港有「七大獨有特點」

馬時亨又提到市場上有聲音指「Hong Kong is over」的看法，他指，香港特區對內地擁有「七大獨有特點」，包括穩定的金融市場、作為國際金融中心的地位、擁有獨立的司法制度、資金與人員的自由流動、互聯網的自由、優質的教育吸引高質量人才、以及致力吸引世界各地人才。

馬時亨：香港無被降評級憂慮

談及有關信貸評級，馬時亨指，對於市場上擔憂香港日後信貸評級受影響，甚或需要「借貸度日」的看法，他認為香港目前擁有穩健信用評級，強調最重要是評級機構，認為香港有足夠的還款能力。對於香港還款能力，他指並不擔心本港會出現信用評級下降的情況，但他亦表示，港府現時最重要的，是需保持現時香港穩健的信貸評級。