馬會聯同公益慈善研究院與故宮博物院合作　推廣中港兩地文化交流

馬會與和公益慈善研究院共同宣布，與故宮博物院在北京簽署合作框架協議，當中包括在北京建立故宮香港文化交流基地，以在香港、內地和全球層面傳揚中華文化，並支持培育藝術科技人才。
根據協議，公益慈善研究院將捐助約4億4千萬港元（折合約人民幣3億7千萬元），而公益慈善研究院由馬會和其慈善信託基金共同成立。
利子厚：讓年輕一代深入了解中國歷史文化
馬會主席利子厚表示，這個為期五年的計劃，運用故宮的珍貴資源，融入藝術科技，開展多個文化交流展覽、人才培育和教育項目。讓內地與香港的民眾，特別是年輕一代，深入了解中國歷史文化。
文化和旅遊部黨組成員、故宮博物院院長王旭東博士表示，故宮博物院肩負著真實完整地保護並負責任地傳承弘揚故宮承載的中華優秀傳統文化的歷史使命。此次與香港賽馬會合作，是雙方共同推動國家「十四五」規劃綱要關於「支持香港發展中外文化藝術交流中心」重要內容落地的一次有益嘗試，也彰顯了故宮博物院秉承開放辦院理念，開放文化資源，與社會各界內外聯動，開展文化交流所形成的全面開放新格局。
馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏表示，公益慈善研究院矢志成為集「智、善、行」（智慧、善款、行動）的全球智庫，為國家以至全亞洲作出貢獻，並促進東方與西方在公益慈 善事業的交流。而公益慈善研究院的成立，更在去年第十屆中國慈善年會中獲選為中國慈善十大熱點事件之一。
馬會主席利子厚與文化和旅遊部黨組成員、故宮博物院院長王旭東博士代表簽署《萬方傳播中 華文明及文化科技人才培養計劃》合作框架協議。香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長 楊潤雄、中共中央港澳工作辦公室二級巡視員許麗以及文化和旅遊部國際交流與合作局（港澳 台辦公室）副局長孔倫出席簽署儀式。