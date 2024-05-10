馬會聯同公益慈善研究院與故宮博物院合作　推廣中港兩地文化交流

馬會與和公益慈善研究院共同宣布，與故宮博物院在北京簽署合作框架協議，當中包括在北京建立故宮香港文化交流基地，以在香港、內地和全球層面傳揚中華文化，並支持培育藝術科技人才。

根據協議，公益慈善研究院將捐助約4億4千萬港元（折合約人民幣3億7千萬元），而公益慈善研究院由馬會和其慈善信託基金共同成立。