馬雲失控權｜阿里：螞蟻股權不變 惟不控制

阿里巴巴表示，馬雲將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻多數投票權，君瀚和君澳則為螞蟻主要股東。(資料圖片)

阿里巴巴(9988)公布，螞蟻集團兩個主要股東的投票結構將會發生變化，在各方經濟利益不受影響的情況下，變化後螞蟻股東所持有的投票權將更為分散並與其經濟利益更為一致。

相關變動主要包括：合計持有螞蟻集團50%以上股權和投票權的兩個主要股東——杭州君瀚股權投資合夥企業(君瀚)和杭州君澳股權投資合夥企業(君澳)的股東馬雲，與現有普通合夥人的其他股東將終止一份協議，根據協議，馬雲之前可控制君瀚和君澳行使螞蟻股東權利的決議的通過。

君瀚的普通合夥人將變更為一家新成立的實體，兩個普通合夥人實體各自將均由5位不同的自然人平均擁有，包括馬雲及螞蟻管理層與員工代表。上述變化後，馬雲將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻多數投票權；君瀚和君澳將分別由不同的普通合夥人實體控制，任何一家普通合夥人實體均不受任何單個人士控制；阿里在螞蟻的股權保持不變；阿里或任何其他股東均不控制螞蟻。

螞蟻管理層不擔任阿里合夥人

螞蟻集團在周五宣布，為持續完善公司管理，實現長期可持續發展，計劃引入第5名獨立董事，同時集團相關管理層不再擔任阿里合夥人，強化與股東阿里的隔離。

根據最新協議，馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳終止在雲鉑投資層面的一致行動關係；井賢棟、邵曉鋒、倪行軍、趙穎、吳敏芝將通過股權轉讓分別持有雲鉑投資20%的股權；雲鉑投資從杭州君瀚退夥，杭州星滔入夥杭州君瀚；杭州星滔由馬雲、韓歆毅、張彧、黃辰立、周芸分別持有20%的股權。

令次調整完成後，雲鉑投資及杭州星滔的全體股東承諾獨立行使其在雲鉑投資或杭州星滔中包括表決權在內的各項股東權利，不與任何其他方達成任何形式的一致行動安排；不單獨或與任何其他方共同謀求對於螞蟻集團的控制權。