馬雲現身杭州 今次攪啲乜

阿里巴巴(9988)創辦人馬雲據報周六現身杭州，出席「阿里巴巴全球數學競賽」決賽。據達摩院微信公眾號《達摩院DAMO》指，馬雲開賽前來到杭州賽事現場，並了解決賽情況，以及與選手、命題老師在線交流對數學的理解。
「阿里巴巴全球數學競賽」於上周六(6月17日)下午2時至今日(6月18)上午6時舉行，參賽選手可以選擇比賽窗口期內任意連續的8小時作答，形式是個人賽及線上比賽；題目類型：解答題、證明題。
逾5萬參賽者 金獎共4人
選手從5萬多名參賽者中晉級，來自全球19個國家共685人，來自各行各業，包括全球頂尖高校數學系的學生、律師、銷售員、文物修復師、程序員、快遞員，參加預賽5萬多人中，近一半是女選手，年齡最大是67歲，也有初中生參賽。金獎將有4人，每人可獲4萬元人民幣獎金、銀獎6人，每人有2萬元人民幣獎金；銅獎10人，每人獎金1萬元人民幣；優秀獎50人，每人獎金5,000元人民幣。
馬雲在2018年發起創辦阿里巴巴全球數學競賽，目的是通過有樂趣的競賽，激發人們對數學的熱愛，與社會各界共同推動數學這門基礎學科。他又指明年大賽將會不斷創新。
據報道，馬雲於今年4月獲邀擔任香港大學管理及商業策略榮譽教授，任期3年，專注於金融、農業和企業創新方面的研究，其後亦獲日本東京大學聘請為「東京學院(Tokyo College)」出任客席教授。