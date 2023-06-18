馬雲現身杭州 今次攪啲乜

阿里巴巴(9988)創辦人馬雲據報周六現身杭州，出席「阿里巴巴全球數學競賽」決賽。據達摩院微信公眾號《達摩院DAMO》指，馬雲開賽前來到杭州賽事現場，並了解決賽情況，以及與選手、命題老師在線交流對數學的理解。

「阿里巴巴全球數學競賽」於上周六(6月17日)下午2時至今日(6月18)上午6時舉行，參賽選手可以選擇比賽窗口期內任意連續的8小時作答，形式是個人賽及線上比賽；題目類型：解答題、證明題。

逾 5 萬參賽者 金獎共 4 人

選手從5萬多名參賽者中晉級，來自全球19個國家共685人，來自各行各業，包括全球頂尖高校數學系的學生、律師、銷售員、文物修復師、程序員、快遞員，參加預賽5萬多人中，近一半是女選手，年齡最大是67歲，也有初中生參賽。金獎將有4人，每人可獲4萬元人民幣獎金、銀獎6人，每人有2萬元人民幣獎金；銅獎10人，每人獎金1萬元人民幣；優秀獎50人，每人獎金5,000元人民幣。