馬雲現身澳洲 探訪「恩人」

馬雲據報最新被拍到現身澳洲墨爾本，並與認識43年的朋友David Morley相聚。(網上圖片)

阿里巴巴(9988)創辦人馬雲據報最新被拍到現身澳洲墨爾本，並與認識43年的朋友David Morley相聚。

據內地傳媒報道，近日有人在澳洲墨爾本一間酒店偶遇馬雲，他身穿布鞋玩手機喝可樂，其後馬雲和外國友人一家的照片於社交平台被發布。馬雲與David Morley一家於1980年7月1日結緣，當年16歲的馬雲遇到在內地旅行的澳洲Ken Morley及其兒子David Morley一家，自此他們成為筆友，多年來保持通信，而Ken在每次回信中都為馬雲細心修改英文語法等錯誤，亦鼓勵馬雲到澳洲旅行。

1980 年遇上Ken Morley 改變一生

5年後馬雲獲Ken邀請前往澳洲，馬雲曾回憶說，儘管當時7次申請簽證才最終成行，亦徹底改變了他對於世界的看法。回到杭州後，雙方不僅保持通信，Ken Morley還為杭州師範學院讀書的馬雲提供支援，於兩年內總計向馬雲寄來200澳元。

此外，於2004年淘寶誕生，但同年Ken Morley去世。正在探索廣闊未知的內地互聯網的馬雲悲痛不已。在唁電中，馬雲稱呼他為「澳洲父親和導師」。

其後馬雲在2017年再赴澳洲，以2,600萬澳元的獎學金計劃回報Ken曾經給予他的指導和支持。當時澳洲紐卡斯爾大學宣布獲阿里巴巴董事局主席馬雲通過馬雲公益基金的2,600萬澳元設立「馬－莫利獎學金」(The Ma & Morley Scholarship Program)。這是David Morley有史以來收到的最大規模捐贈。