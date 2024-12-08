馬雲現身螞蟻20周年活動 稱未來20年是AI時代

內地媒體報道指，今日支付寶和螞蟻集團迎來20歲生日，來自全球各地的部分員工相聚在杭州螞蟻集團總部，通過生日嘉年華、時光接力跑、公益志願者活動等方式致敬初心理想，共度20周年。當中，久未公開露面的創辦人馬雲也在晚間現身螞蟻園區，為螞蟻員工加油鼓勁。 「我為了螞蟻未來的 20 年而來」 報道指，馬雲首先向20歲的螞蟻送上祝福，指很高興和大家一起慶祝支付寶的20周年，「過去的20年，你們無中生有，創造了支付寶，餘額寶，螞蟻森林……以自己的努力和方式參與了社會的發展建設。我在這裡代表最早的創始群體，致敬支付寶，致敬螞蟻，祝福螞蟻！」他又表示，「今天，我不是為螞蟻過去的20年而來，而是為了螞蟻未來的20年而來。」

「 AI 會改變一切，但不代表能決定一切」 馬雲說，每一個時代都給了每一代人不同的際遇和挑戰，但不是每一個人都能把握住這些際遇和挑戰。20年前，互聯網剛剛到來的時候，「我們這一代人很幸運，抓住了互聯網時代的機遇。從今天來看，未來20年的AI時代能帶來的改變會超出所有人的想像，因為AI會是一個更加偉大的時代。」又與螞蟻員工分享自己的想法，指「AI會改變一切，但這不代表，AI能決定一切」，認為技術固然重要，但是未來真正決定勝負的，還是今天為這個即將到來的時代做些甚麼真正有價值而又是與眾不同的事。

他又指，未來能做的依然應該是過去20年所堅持的那些，讓科技給每一個普通老百姓的生活帶去進步和改變，我們要讓AI賦能我們的情懷，我們也要讓情懷賦能我們的AI！」 「鼓勵與批評幫助螞蟻成長」 馬雲現場鼓勵所有螞蟻人繼續追夢。他指「不經歷風雨怎能見彩虹，感謝過去這些年的經歷和考驗，感謝所有這些年相信螞蟻，熱愛螞蟻，幫助螞蟻，支撐螞蟻的所有朋友們。感謝這幾年大家對螞蟻的鼓勵，但是更感謝對螞蟻的批評，正是這些鼓勵、批評幫助螞蟻成長，也是螞蟻將來可以走得更遠更穩健的保障。我相信打開新篇章的螞蟻，一群有情有義的年輕人，活在一個變革的時代，一定會創造出新的奇跡。未來很難，但我們幸運能參與未來！」