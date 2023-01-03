馬雲神隱近一年後再度線上露面

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲旗下「馬雲公益基金會」官方微博，在上周五（去年12月30日）發文透露，馬雲在農曆臘八節「全程連線參加」與鄉村教師得獎人的見面會，該帖文並寫到：「馬雲表示，希望盡快能和大家線下見面。」

「馬雲公益基金會」微博指出，該基金會發起的「鄉村教師計劃」如期舉行，文中提到：「今天，馬老師全程連線參加，他跟老師說，臘八之約他從不缺席，希望盡快能和大家線下見面！」微博上還配上3張圖片，其中一張是身穿白色襯衫的馬雲，面露笑容在一台蘋果電腦前，雙手做出韓式心形手勢。

據內地傳媒報道，馬雲對上一次公開露面是2022年1月20日，同樣以視像形式與100名鄉村教師線上見面。馬雲當時表示：「等疫情過去了，我們再見面。」

馬雲：希望盡快能和大家線下見面！

馬雲於2020年10月公開批評內地金融和監管體系扼殺創新之後，螞蟻集團上市被叫停，阿里巴巴被處以創紀錄的182億元人民幣的罰款。馬雲一度從公眾視野中消失。至去年，英國《金融時報》報道，馬雲及家人在日本東京已居住近半年，期間曾到訪東京近郊的溫泉和滑雪勝地，並定期前往美國和以色列。其後《南華早報》引述消息報道，馬雲在2019年55歲時退休並辭去集團董事局主席職務，但他無意永久居於國外，未來將前往東南亞考察與農業相關的企業，期望把學到的先進技術帶回內地。