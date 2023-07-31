馬雲足跡｜馬雲據報涉足海洋科技領域發展農業　新公司高層疑為阿里系員工

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲，自卸下阿里的職位後，近年多番涉足不同行業。最新內媒報道，馬雲於在杭州成立一間海洋科技公司，新公司高層更疑為阿里系員工，被認為是阿里有關的新業務板塊投資動向。
馬雲據報涉足海洋科技領域發展農業
據內媒《證券時報》報道，馬雲間接持有一間名為「一米八海洋科技（浙江）有限公司」股權，該企的業經營範圍涵蓋水產養殖﹑食品銷售﹑水產品冷凍加工﹑海上風電相關系統研發等領域。
據報道指，「一米八海洋科技（浙江）有限公司」於今年7月20日於杭州成立，註冊資本為1.1億元（人民幣，下同），現有6位股東，其中「1.8 Meters Technology Holding Limited」為實際控制人，持比股例為80%；第二大股東為「杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司」，持股比例為10%；而馬雲另持有該公司高達99%的股權。
新公司高層疑為阿里系員工
另外，股東有胡曉明、鄧中華、陳澤松和林志峰4名自然人，眾人分別持有「一米八海洋科技（浙江）」1%至5%的股權，4人均與阿里系員工同名。其中，胡曉明疑是原螞蟻集團行政總裁胡曉明；鄧中華疑為《大數據大創新：阿里巴巴雲上數據中台之道》一書的作者；陳澤松疑為阿里雲產品專家。
至於丁銘、龔玉萍、林志峰等亦與昔日阿里系員工同名。公開資料指出，丁銘曾為螞蟻金服投資部總監；林志峰曾為螞蟻集團數據可視化方向負責人；龔玉萍曾為阿里巴巴人事資深總監。
馬雲前往多地考察農業漁業技術
早前馬雲在日本及歐洲多地，考察農業漁業技術，報道又指出馬雲早已涉獵智慧養殖業務，其中於2020年9月成立的「耕海牧洋（海南）投資有限公司」，註冊資本為2億元。
該企控股股東，為「海南雲鋒企業管理集團」，馬雲持有海南雲鋒企業管理集團50%股權。
阿里巴巴半日收報98.2元，升2.39%。