馬雲足跡｜馬雲據報涉足海洋科技領域發展農業　新公司高層疑為阿里系員工

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲，自卸下阿里的職位後，近年多番涉足不同行業。最新內媒報道，馬雲於在杭州成立一間海洋科技公司，新公司高層更疑為阿里系員工，被認為是阿里有關的新業務板塊投資動向。

馬雲據報涉足海洋科技領域發展農業

據內媒《證券時報》報道，馬雲間接持有一間名為「一米八海洋科技（浙江）有限公司」股權，該企的業經營範圍涵蓋水產養殖﹑食品銷售﹑水產品冷凍加工﹑海上風電相關系統研發等領域。

據報道指，「一米八海洋科技（浙江）有限公司」於今年7月20日於杭州成立，註冊資本為1.1億元（人民幣，下同），現有6位股東，其中「1.8 Meters Technology Holding Limited」為實際控制人，持比股例為80%；第二大股東為「杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司」，持股比例為10%；而馬雲另持有該公司高達99%的股權。