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財經
2023-12-18 13:14:00

馬雲足跡｜馬雲新農業品牌「一米八」開業　阿里合夥人胡曉明擔任董事長 (更新)

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馬雲足跡｜馬雲據報涉足海洋科技領域發展農業，新公司高層疑為阿里系員工。(資料圖片)

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲，自卸下阿里的職位後，近年多番涉足不同行業。此前內媒報道，馬雲於在杭州成立一間海洋科技公司「一米八」，公司高層為前阿里合夥人胡曉明，被指是阿里有關的新業務板塊投資動向。最新胡曉明在微博表示，「一米八」正式成立，亦推出新農業品牌「一公尺八」。

 

「一米八」名字源於馬雲初心

胡曉明周一（18日）於微博發文稱，「一米八」農業科技公司正式成立，由其擔任董事長。他指，公司使命是「讓農業因技術創新更美好」，希望透過技術創新來提升農業的效率，為消費者提供更好的高品質食材，讓農民能夠獲得更高的收入。

胡曉明表示，「一米八」公司的名字，源自馬雲參與農業的一個初心——「天底下所有的媽媽，都希望自己的孩子能夠健康成長，身高超過一米八」。

胡曉明提到，公司第一個專注海洋優質蛋白的公司「一米八海洋科技」亦正式成立，並發布兩款優質產品︰舟山嵊泗列島貽貝和溫州南麂大黃魚。目前在盒馬渠道有售，接下來將盡快在天貓等更多線上和線下渠道出售，又表示未來「一米八」會定期向社會公布產品質量報告和種養殖環境報告。

馬雲據報涉足海洋科技領域發展農業

據內媒《證券時報》報道，馬雲間接持有一間名為「一米八海洋科技（浙江）有限公司」股權，該企的業經營範圍涵蓋水產養殖﹑食品銷售﹑水產品冷凍加工﹑海上風電相關系統研發等領域。

據報道指，「一米八海洋科技（浙江）有限公司」於今年7月20日於杭州成立，註冊資本為1.1億元（人民幣，下同），現有6位股東，其中「1.8 Meters Technology Holding Limited」為實際控制人，持比股例為80%；第二大股東為「杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司」，持股比例為10%；而馬雲另持有該公司高達99%的股權。

新公司高層疑為阿里系員工

另外，股東有胡曉明、鄧中華、陳澤松和林志峰4名自然人，眾人分別持有「一米八海洋科技（浙江）」1%至5%的股權，4人均與阿里系員工同名。其中，胡曉明疑是原螞蟻集團行政總裁胡曉明；鄧中華疑為《大數據大創新：阿里巴巴雲上數據中台之道》一書的作者；陳澤松疑為阿里雲產品專家。

至於丁銘、龔玉萍、林志峰等亦與昔日阿里系員工同名。公開資料指出，丁銘曾為螞蟻金服投資部總監；林志峰曾為螞蟻集團數據可視化方向負責人；龔玉萍曾為阿里巴巴人事資深總監。

馬雲前往多地考察農業漁業技術

早前馬雲在日本及歐洲多地，考察農業漁業技術，報道又指出馬雲早已涉獵智慧養殖業務，其中於2020年9月成立的「耕海牧洋（海南）投資有限公司」，註冊資本為2億元。

該企控股股東，為「海南雲鋒企業管理集團」，馬雲持有海南雲鋒企業管理集團50%股權。

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