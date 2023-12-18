馬雲足跡｜馬雲新農業品牌「一米八」開業　阿里合夥人胡曉明擔任董事長 (更新)

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲，自卸下阿里的職位後，近年多番涉足不同行業。此前內媒報道，馬雲於在杭州成立一間海洋科技公司「一米八」，公司高層為前阿里合夥人胡曉明，被指是阿里有關的新業務板塊投資動向。最新胡曉明在微博表示，「一米八」正式成立，亦推出新農業品牌「一公尺八」。

「一米八」名字源於馬雲初心

胡曉明周一（18日）於微博發文稱，「一米八」農業科技公司正式成立，由其擔任董事長。他指，公司使命是「讓農業因技術創新更美好」，希望透過技術創新來提升農業的效率，為消費者提供更好的高品質食材，讓農民能夠獲得更高的收入。

胡曉明表示，「一米八」公司的名字，源自馬雲參與農業的一個初心——「天底下所有的媽媽，都希望自己的孩子能夠健康成長，身高超過一米八」。

胡曉明提到，公司第一個專注海洋優質蛋白的公司「一米八海洋科技」亦正式成立，並發布兩款優質產品︰舟山嵊泗列島貽貝和溫州南麂大黃魚。目前在盒馬渠道有售，接下來將盡快在天貓等更多線上和線下渠道出售，又表示未來「一米八」會定期向社會公布產品質量報告和種養殖環境報告。