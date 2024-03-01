馮祥記清盤｜創辦人馮祥曾被廉署起訴 首次在香港引入「爆破拆卸」

馮祥記集團過往曾於香港交易所上市，即為瀚智集團（516）前身，但據聯交所通告指，由於公司股份自2010年7月5日起，已停牌逾四年，並在2011年11月23日起，處於除牌程序的第三階段。

根據除牌程序，該公司須於第三階段的六個月期限屆滿前最少10個營業日提交可行的復牌建議，聯交所將取消該公司的上市地位，故集團於2015年被上市上訴委員會決定，在2015年2月17日撤銷上市。

創辦人馮祥曾被廉署起訴

據資料顯示，創辦人馮祥1995年曾被廉署起訴涉嫌貪污，但最後因控方兩名主要證人的證供薄弱，故獲撤銷指控，而馮祥步出法院時更表示「法律是公平的」。其後2000年旗下公司亦被廉署起訴。當時東涌第30區第三期發展區工程展開，廉署以馮祥記等6人涉嫌貪污，使用5批未能通過合約指定的抽樣測試的鋼筋起訴，當時馮祥記的董事在審訊後，無罪釋放。在2002年8月，地盤代表及另一名於1999年7月8日至1999年8月11日任職的品質控制工程師，亦被控串謀詐騙。