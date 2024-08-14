騰訊上季經調整純利飆53%遠勝預期 本土遊戲恢復增長

騰訊控股(700)公布6月底止上季純利476.3億元(人民幣，下同)，按年大升82%，按季漲14%，勝預期；非國際財務報告準則股東佔盈利573.13億元，按年多53%，按季多14%，亦較市場普遍預期高；收入1,611.17億元，按年升8%，按季多1%，符預期；毛利858.95億元，按年多21%，按季增2%；經營盈利507.32億元，按年增40%，按季少3%；每股盈利5.112元。
半年純利多72% 收入增7%
上半年計，騰訊純利895.19億元，按年升72%；非國際財務報告準則股東應佔盈利1,075.78億元，升53%；收入3,206.18億元，多7%；毛利1,697.65億元，增22%；經營盈利1,032.88億元，增39%；每股盈利11.524元。
國際市場遊戲收入增9%
分部表現方面，上季增值服務收入788.22億元，升6%，由於《PUBG MOBILE》表現強勁以及Supercell遊戲人氣提升，國際市場遊戲收入增長9%，至139億元，本土市場遊戲收入恢復同比增長，多9%，至346億元，主要由於《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》的成功發布。金融科技及企業服務業務上季收入升4%，至504億元。至於網絡廣告收入增長19%，至299億元，主要受視頻號及長視頻的收入增長驅動。
小程序交易額雙位數增長
集團指上季小程序總用戶使用時長增長超20%，得益於其強大的交易和內容生態。通過小程序促成的交易額則實現雙位數百分比增長。小遊戲總流水升超過30%。
另外，騰訊視頻上線多部熱門電視劇，帶動長視頻付費會員數漲13%，至1.17億。《慶餘年第二季》及《與鳳行》位列上半年中國網絡視頻平台上播放量排名第一和第二的電視劇。這兩部電視劇均改編自閱文的網絡文學IP，由新麗傳媒製作，並在騰訊視頻播出。同時，騰訊音樂加強與唱片公司及藝人的合作，音樂付費會員數多18%，至1.17億。
《王者榮耀》《和平精英》流水復增長
遊戲方面，集團指重振了本土市場的旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》，兩者於上季的流水均恢復增長。
騰訊指，上季業績展現平台與內容結合戰略的優勢，本土市場遊戲收入恢復增長，國際市場遊戲收入加速增長，得益於數款長青遊戲用戶參與度的提升，以及若干新遊戲的成功發布。通過改編自閱文IP的自製電視劇，騰訊視頻實現了觀眾和付費會員數的顯著增長。展望未來，集團將持續投資於平台和包括 AI在內的技術，以創造新的商業價值和更好地服務用戶需求。