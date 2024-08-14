騰訊上季經調整純利飆53%遠勝預期 本土遊戲恢復增長

國際市場遊戲收入增 9%

分部表現方面，上季增值服務收入788.22億元，升6%，由於《PUBG MOBILE》表現強勁以及Supercell遊戲人氣提升，國際市場遊戲收入增長9%，至139億元，本土市場遊戲收入恢復同比增長，多9%，至346億元，主要由於《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》的成功發布。金融科技及企業服務業務上季收入升4%，至504億元。至於網絡廣告收入增長19%，至299億元，主要受視頻號及長視頻的收入增長驅動。

小程序交易額雙位數增長

集團指上季小程序總用戶使用時長增長超20%，得益於其強大的交易和內容生態。通過小程序促成的交易額則實現雙位數百分比增長。小遊戲總流水升超過30%。