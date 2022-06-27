騰訊主要股東Prosus及Naspers將有序在地場出售騰訊股份

騰訊(700)主要股東Prosus及Naspers公布將開始進行一項長期、開放式的回購計劃，而回購資金將會透過有序地在場内出售Naspers集團所持有的騰訊股份方式支持，籌集回購計劃所需資金。騰訊股價午後倒跌，現報378.6跌1.5%。

根據騰訊中午的公告指出，根據Prosus及Naspers的新聞稿，Naspers集團預計每天出售的公司股份數目將佔公司股份之每日平均成交量的一小部分。例如，若Naspers集團在過去3個月内在符合歐洲監管限制的前提下執行回購計劃，每天出售的公司股份平均不會超過公司股份之每日平均成交量約3%至5%。

Naspers 董事會和 Prosus 董事會在新聞稿中指出，對騰訊的長期前景充滿信心，回購計劃的將導致本集團以每股計算增加對騰訊的持倉。 然而，在較高的交易折扣水平下，Naspers 董事會和 Prosus 董事會認為，回購 Prosus 股份和 Naspers 股份並將集團持有的部分騰訊股份貨幣化以實施回購計劃，符合 Prosus、Naspers 及其各自的最佳利益。 各自的股東。

另外，Naspers宣布於上周五完成出售從騰訊獲得的京東（9618）股份，套現約36.7億美元。此前騰訊宣布以實物形式派發京東A類普通股作為特別中期股息，Naspers獲發約1.32億股京東股份，持有京東約4%股份。京東午後曾升10%，高見275.2元創約兩個月高。