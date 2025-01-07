熱門搜尋:
六合彩1.28億頭獎 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-01-07 13:33:00

騰訊午後跌幅擴大　遭美國防部列黑名單有何影響？(更新)

分享：
騰訊被美國防部列黑名單　股價低開7%失守400元

騰訊被美國防部列黑名單　股價低開7%失守400元。(資料圖片)

adblk5

【13:30更新】新增騰訊午後跌幅擴大

美國國防部6日宣布，將騰訊及寧德時代等多家中國科技企業列入「中國軍方合作企業」黑名單中。騰訊隨即發表聲明，指其出現在名單上「顯然是一個錯誤」，並表示將與美方合作釋除誤會，寧德時代亦表示：「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」受消息影響，騰訊(港交所：700)今早開市急跌7%，失守400元，其後跌幅一度收窄，惟午後跌幅進一步擴大，一度低見379元，跌幅近8%。

受重磅股騰訊下跌影響，恒生指數最新跌逾360點，一度低見19,252點，大市成交1343.24億。

adblk6
電池製造商寧德時代被美國防部列為黑名單。(資料圖片)

電池製造商寧德時代被美國防部列為黑名單。(資料圖片)

騰訊：屬錯誤將與當局解決誤會

今次被美國國防部新增的名單包括騰訊、寧德時代、晶片製造商長鑫儲存科技、移遠通信和無人機製造商道通智能。騰訊在聲明中表示：「被列入這份名單顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會。」

日後恐遭制裁或在美國除牌

據了解，這份名為「第1260H條款名單」源於2020年特朗普時代，亦稱為「中國軍方合作企業」黑名單，現時名單上合共有134家公司，當中禁止美國商界投資軍方擁有或控制的中國公司。被列入名單的企業暫不涉及制裁或禁令，不會即時有實質影響，但名單可能向美國財政部施壓，日後可能會遭到美國財政部制裁，面臨從美國交易所下市或從全球基準指數中刪除的風險。

該名單在過去曾有調整操作記錄，不少企業上了名單之後幾個月又被從清單中移除，包括中國智慧型手機巨頭小米等。

2024財經十大事件 2024財經十大事件 2024財經十大事件 2024財經十大事件 2024財經十大事件 2024財經十大事件 2024財經十大事件 2024財經十大事件 2024財經十大事件 2024財經十大事件 2024財經十大事件

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 