騰訊午後跌幅擴大　遭美國防部列黑名單有何影響？(更新)

美國國防部6日宣布，將騰訊及寧德時代等多家中國科技企業列入「中國軍方合作企業」黑名單中。騰訊隨即發表聲明，指其出現在名單上「顯然是一個錯誤」，並表示將與美方合作釋除誤會，寧德時代亦表示：「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」受消息影響，騰訊(港交所：700)今早開市急跌7%，失守400元，其後跌幅一度收窄，惟午後跌幅進一步擴大，一度低見379元，跌幅近8%。

騰訊：屬 錯誤將與當局解決誤會

今次被美國國防部新增的名單包括騰訊、寧德時代、晶片製造商長鑫儲存科技、移遠通信和無人機製造商道通智能。騰訊在聲明中表示：「被列入這份名單顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會。」

日後恐遭制裁或在美國除牌

據了解，這份名為「第1260H條款名單」源於2020年特朗普時代，亦稱為「中國軍方合作企業」黑名單，現時名單上合共有134家公司，當中禁止美國商界投資軍方擁有或控制的中國公司。被列入名單的企業暫不涉及制裁或禁令，不會即時有實質影響，但名單可能向美國財政部施壓，日後可能會遭到美國財政部制裁，面臨從美國交易所下市或從全球基準指數中刪除的風險。