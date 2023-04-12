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財經
2023-04-12 13:00:00

騰訊大股東將9600萬股存入中央結算系統　股價曾瀉逾4%

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騰訊大股東將9,600萬股存入中央結算系統，股價曾瀉逾4%。(資料圖片)

騰訊大股東將9,600萬股存入中央結算系統，股價曾瀉逾4%。(資料圖片)

騰訊（700）大股東、南非傳媒巨企Naspers透過旗下荷蘭子公司Prosus持有騰訊股份，近年Naspers多次減持騰訊，Prosus最新表示將9600萬股存入中央結算系統，股份受沽壓。

騰訊中午收報362.6元，跌3.71%，股價一度瀉逾4%。

將9600萬股存入中央結算系統

Prosus指，作為繼續實施回購計劃的一部分，Prosus將在本周把持有的9,600萬股騰訊股票以認證形式（Certificated Form）存入香港中央結算系統，使該股票能有序在市場上交易，意味Naspers將繼續減持騰訊。

Prosus亦表示，4月3日至6日期間，Prosus以平均每股71.1390歐元價格，回購逾178股Prosus股票，合計約1.27億歐元（折合約10.9億港元），以作為回購計劃的一部分。

曾以3,200萬美元買入騰訊46.5%股權

Nasper自2001年起已投資騰訊，當年以3,200萬美元買入騰訊46.5%股權，近年Nasper及旗下的Prosus均先後減持騰訊。

Prosus去年為支持股價，去年6月打破「3年不減持騰訊」承諾，並表示每日出售騰訊的股份規模，不會超過騰訊日均成交量的3%至5%。

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