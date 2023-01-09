騰訊持有微醫據報4月遞表申請上市

騰訊（700）有份投資的「微醫」（WeDoctor）據報計劃4月底前在美國或香港上市申請上市（IPO），目標今年下半年掛牌。《彭博社》引述知情人士稱，計劃在初步階段，仍然可能會有變化。微醫在電郵聲明中不予置評。

微醫由廖傑遠創辦於2010年，是中國最大的數位醫療服務平台，主營業務包括醫療服務和健康維護服務，其在2015年創建中國首家互聯網醫院——烏鎮互聯網醫院。截至2020年12月31日，微醫連接了中國超過7,800家醫院、27萬名註冊醫生，累計註冊用戶2.22億名。其中，僅2020年就完成了約1,800萬次的數字醫療問診。

根據資料顯示，騰訊控股持股8.88%，為第一大外部股東。其他股東有高瓴、五源資本、中投中財、啟明創投、紅杉資本、高盛以及建銀國際等投資機構。

廖傑遠創辦 騰訊控股持股 8.88%

報道稱，微醫是內地其中一家最具規模、冀透過科技改變中國醫療保健系統的初創企業之一，公司曾於2021年在香港申請上市但最終申請失效。去年9月，公司從山東省政府支持的單一投資者集資約1.63億美元，籌資後估值超過70億美元，該公司目前並未就上市規模作最終決定。

騰訊最新報358.8元，升幅2.7%，連變第6日上升。