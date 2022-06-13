騰訊斥2.64億美元購入印度電商公司Flipkart股份

騰訊(700)據報已成功透過其歐洲子公司完成購買印度電商公司Flipkart價值2.64億美元的股份，據報投資相當於Flipkart的0.27%股份。

綜合外媒報道，有關交易於2021年10月26日完成，並於本財政年度初向當地政府提交。截至去年7月，Flipkart估值達376億美元，騰訊是Flipkart的早期投資者，當時在新加坡主權財富基金GIC、加拿大養老基金投資公司(CPP Investments)、軟銀等亦有參與入股。

Flipkart傳於2023年赴美上市

Flipkart成立於2007年，以銷售圖書起家，註冊於新加坡、總部設於印度班加羅爾，主要在印度經營電商業務，如今除致力將平台商品類別與亞馬遜對標外，也生產自己的「DigiFlip」筆記型電腦、USB和發展旅遊業務等。據報道，沃爾瑪於2018年以160億美元收購Flipkart約77%股份，成為該公司的最大股東。

據印度傳媒引述兩名知情人士表示，沃爾瑪公司旗下的Flipkart計劃2023年在美國上市之前，重組其翻新產品業務，透過合作形式以加強線下零售渠道的發展，以減低對在線模式的依賴。

早前另有報道指出，騰訊亦正參與印度社交媒體ShareChat的新一輪融資，可能通過可換股票據，投資最多1億美元。