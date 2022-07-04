騰訊旗下社交元宇宙Soul轉賽道申請來港上市

由騰訊（700）持有、專攻Z世代的內地虛擬社交平台Soulgate在撤回美國上市申請後一周，於6月30日遞表，向聯交所遞交上市申請，上市保薦人為中金及美林為上市保薦人。

Soulgate擁有以「soul」為鏈接的社交元宇宙，於2021年月活躍用戶及日均活躍用戶數目分別為3,160萬名及930萬名，以Z世代成為用戶群的核心，於2021年月活躍用戶中有74.9%為Z世代。

Soul成立於2015年，據據艾瑞諮詢報告，Soul為中國首個所有用戶均通過虛擬身份以avatars形式互動的社交網絡平台。Soul被設計成不會顯示真實身份，故用戶可完全投入於Soul遊樂園，遠離現實中環繞彼等的複雜社交網絡。Souler以avatars的方式設計全新身份，以描繪其網絡個性，並展示其才能。平台利用內容審核算法，以減少自拍及明顯導向性線下交友，而這有助於創建一個沉浸、且注重隱私的個人空間。同時，為中國唯一一個僅基於興趣圖譜提供用戶推薦的社交網絡平台。

去年申請赴美 上市擬集資 100 億美元

Soulgate於去年中向美國納斯達克申請以ADS形式上市，當時據報集資100億美元，至不久前將上市申請撤回，並隨即於香港遞交上市申請。上市前，騰訊持股49.9%為公司控股股東，而內地電子遊戲公司米哈遊及雲生資本等機構亦有持股。

文件顯示，公司去2021年收入為12.8億元（人民幣，下同），毛利率為85.2%，錄得年度虧損13.2億元，虧損較2020年擴闊1.3倍。