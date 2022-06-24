騰訊發佈最新「車雲一體」戰略規劃 堅持不造車

騰訊發佈最新「車雲一體」戰略規劃，管理層堅持不造車，保持幫助車企造好車、賣好車、提高企業管理效率，改善用戶出行體驗的方向。（資料圖片）

內地媒體報道，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群首席執行官湯道生表示，騰訊堅持不造車，「幫助車企造好車、賣好車、提高企業管理效率，改善用戶出行體驗，是騰訊不變的方向」。騰訊將發揮C2B能力，和雲計算、AI、大資料等前沿技術，為汽車行業提供低門檻的定制化平台與工具鏈，讓雲成為智慧汽車的新生產力。

騰訊智慧出行公佈全新升級的「車雲一體」戰略規劃，騰訊會通過車端、手機端、雲端打通的車雲一體化模式説明汽車產業進行有效的數位連接，建立資料驅動閉環，提升各環節生產效率。騰訊同時發佈了專為智慧汽車行業定制的一站式雲解決方案「騰訊智慧汽車雲」、以及覆蓋雲管端全方位的「騰訊一體化汽車安全方案」。

騰訊副總裁、智慧交通和出行總裁鐘翔平表示，「騰訊在發揮數位化助手的同時，也在雲端為合作夥伴創造更多的連接和服務，加速新技術攻關、降低開發成本、優化產業投入，助力汽車企業構建靈活應對變化的數字韌性。」

騰訊智慧出行副總裁、騰訊智慧出行負責人鐘學丹表示，騰訊將持續深耕雲、圖作為核心的基礎設施，並更加專注做好平台化產品，推出高度匹配行業需求的行業解決方案。

目前，已有超過100家車企和主流出行科技公司採用騰訊智慧出行的雲服務，超過35家車企使用騰訊智慧座艙產品。在生態開放方面，騰訊引入超過600家行業合作夥伴，打造聯合創新方案，共同為汽車產業提供更優質的服務。