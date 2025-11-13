騰訊第三季純利631.3億，按年增19%。

增值服務第三季的收入同比增長16%至959億元。本土市場遊戲收入為428億元，按年增長15%。國際市場遊戲收入為208億元，按年增長43%(按固定匯率計算為42%)。社交網絡收入按年增5%至323億元，得益於視頻號直播服務收入、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增。

營銷服務業務第三季的收入按年增長21%至362億元。該增長乃由於廣告曝光量的提升，這得益於用戶參與度及廣告加載率的提高，以及AI驅動的廣告定向所帶動的eCPM增長。本季所有主要行業的廣告主投放均有所增長。

金融科技及企業服務業務收入按年增長10%至582億元。金融科技服務收入同比以高個位數百分比增長，主要受益於商業支付活動及消費貸款服務的收入增加。企業服務收入同比增長十幾個百分點，受益於雲服務的收入增長（其中包括企業客戶對AI相關服務需求上升帶動的增長），以及由於微信小店交易額擴大而帶動的商家技術服務費收入增長。