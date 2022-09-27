騰訊網易續推限玩令 國慶假期未成年人限日玩1小時

內地國慶假期，未成年人「限玩令」繼續，每晚8至9點可登錄遊戲1小時。（網上圖片）

兩大遊戲公司騰訊控股（700）及網易（9999）發布關於十一長假期前後未成年人遊戲限玩的通知，未成年人可在9月30日至10日7日，每晚8至9時之間登錄遊戲，即是說8日長假合共有8小時的遊戲時間。內地收緊對未成年人參與網絡遊戲的時間限制後，每逢內地公眾假期，遊戲公司均會發布未成年人「限玩令」及相關細節。

遊戲玩家「打機」時間受限，卻無礙深圳拓展遊戲產業的方向。該市最新發布有關建設國際電競之都的若干措施徵求意見稿，提出擬大力引進國內外電競遊戲研發、電競賽事營運、電競媒體等行業領軍企業，支持相關企業在深圳設立地區總部、功能業務總部、研發中心。對新引進的國內外領軍企業或相關機構，給予一次過最高500萬元（人民幣，下同）資助。

引進電競領軍企業獲資助500百萬人幣

深圳更打算靠本土電競遊戲龍頭企業打造一批電競俱樂部，引進若干高水平電競俱樂部。對在深圳註冊並冠「深圳」隊名，參加國際、全國頂級職業聯賽的電競職業俱樂部，每賽季給予最高200萬元的資助；參賽成績優秀的，可根據項目類別、影響力和名次給予最高500萬元獎勵。當局更計劃規劃建設一至兩個符合國際頂級賽事標準的大型電競賽事專業場館，鼓勵利用現有場館、閒置空間等改擴建中小型電競場館，推進電競產業集聚發展。