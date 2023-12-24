騰訊股價「跌沒了一個小米」　管理層回應網遊監管擬「加辣」：相信更有利行業健康發展

內地官方擬出重手監管網絡遊戲，發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》。消息一出，多家遊戲股價22日暴跌，其中龍頭騰訊股價大跌12.35%，市值蒸發超3,600億元，相當於「跌沒了一個小米」。
據《澎湃新聞》報道，截至22日收盤，A股網遊股三七互娛、遊族網絡、巨人網絡、完美世界、吉比特等跌停，創業板盛天網絡、冰川網絡、掌趣科技等均跌超10%；港股網遊股網易跌24.6%，騰訊控股跌12.35%，嗶哩嗶哩跌近10%，此外，祖龍娛樂、網龍跌13%、中手遊跌超16%，心動公司跌超19%。
網易市值也蒸發1,375億元
其中騰訊下跌逾12%，市值蒸發3,670.5億元，相較小米港股當日市值約為3,931億港元，幾乎「跌沒了一個小米」，而網易市值也蒸發1,375億元。
對於網遊新規，騰訊遊戲副總裁張巍22日回應稱，目前未成年人的遊戲時長和消費資料都處於歷史最低水準，新的管理辦法徵求意見稿對於遊戲的商業模式、運營節奏等關鍵要素並無本質改變。
張巍又稱，監管部門發布新的管理辦法徵求意見稿向業界、社會充分徵求意見，相信更有利於遊戲行業的有序，健康發展。騰訊遊戲將繼續堅持技術創新，文化引領的精品戰略，在主管部門的支持下，踐行中國遊戲產業的高品質發展。
不得設置每日登錄之類誘導性獎勵
據悉，國家新聞出版署12月22日發布「網絡遊戲管理辦法」草案，內容涵蓋經營、課金和獎賞機制，其中包含限制網遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，甚至所有網遊須「設定用戶儲值限額」。
提及對未成年人的保護措施，網遊出版經營單位需依照有關法律法規，嚴格控制未成年人使用網遊時段及時間；對容易導致沉迷的、存在不適合未成年人使用內容的遊戲，應禁止未成年人登錄；嚴格執行向未成年人提供付費服務的限制性要求等。
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保暖食物｜（am730製圖）