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財經
2025-02-16 22:15:00

騰訊追落後？微信搜尋接入DeepSeek 內媒：頂流與當紅炸子雞結合

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騰訊追落後？微信搜尋接入DeepSeek 內媒：頂流與當紅炸子雞結合

騰訊指，旗下微信正在灰度測試接入DeepSeek R1模型。(資料圖片)

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阿里巴巴(9988)近月瘋炒AI概念，上周累飆24.1%，至124.1元，連升5周累漲55.9%。相對之下，同樣有發展AI的騰訊控股(700)上周升10.9%5周累升28.5%；百度集團(9888)上周則升11.9%，累計5周則漲24.3%，兩股明顯跑輸阿里。不過，騰訊及百度齊齊公布將DeepSeek接入搜尋功能，分析表現有驚喜，不排除會成為大市下一個上衝的藥引。

騰訊指，旗下微信正在灰度測試(beta test)接入DeepSeek R1模型，容許部分用戶在「微信搜索」中使用DeekSeek。騰訊表示，微信的AI搜索會自動接入DeepSeek支援的聯網搜尋，並基於微信公眾號等豐富的微信生態內容，以及全網優質內容，能為用戶提供更全面的高品質回答。

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百度搜索接入DeepSeek和文心大模型

而百度最新亦公布，為豐富更多元的搜索體驗，百度搜索將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。

大行料成AI超級應用程式

富瑞認為，騰訊涉及龐大用戶及使用頻率，接入DeepSeek或會令聊天機器人市場洗牌，認為是重要里程碑，可令其成為AI超級應用程式或AI代理人(AI super app/agent)。內地分析更相信，騰訊會為阿里之後，另一隻股價明顯重估的科技巨頭，有媒體更形容為「這是移動互聯網時代的「頂流」與AI時代「當紅炸子雞」的結合……影響力甚至不比前幾日蘋果手機選擇接入阿里通義千問小。」

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