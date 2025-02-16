騰訊追落後？微信搜尋接入DeepSeek 內媒：頂流與當紅炸子雞結合

阿里巴巴(9988)近月瘋炒AI概念，上周累飆24.1%，至124.1元，連升5周累漲55.9%。相對之下，同樣有發展AI的騰訊控股(700)上周升10.9%，5周累升28.5%；百度集團(9888)上周則升11.9%，累計5周則漲24.3%，兩股明顯跑輸阿里。不過，騰訊及百度齊齊公布將DeepSeek接入搜尋功能，分析表現有驚喜，不排除會成為大市下一個上衝的藥引。

騰訊指，旗下微信正在灰度測試(beta test)接入DeepSeek R1模型，容許部分用戶在「微信搜索」中使用DeekSeek。騰訊表示，微信的AI搜索會自動接入DeepSeek支援的聯網搜尋，並基於微信公眾號等豐富的微信生態內容，以及全網優質內容，能為用戶提供更全面的高品質回答。