騰訊遊戲業務績前被看淡 無阻王者榮耀蟬聯吸金王

騰訊明天公布季績，遊戲業務普遍被看淡，但無阻王者榮耀蟬聯吸金王。（資料圖片）

騰訊（700）明天公布業績前，儘管市場看淡其遊戲業務表現，但無阻旗下手遊《王者榮耀》再報捷。據Sensor Tower數據顯示，7月《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金超過2.25億美元，蟬聯全球手遊收入排行榜冠軍。當中來自中國iOS市場的收入佔94.6%，海外市場收入則佔5.4%。

另一款騰訊手機遊戲《PUBG Mobile》（合併內地版本《和平精英》收入）以1.64億美元的收入位列第2名。其中，69%的收入來自其中國iOS市場，美國市場的收入佔6.4%。

王者榮耀 吸金逾 2.25 億美元 PUBG Mobile 1.64億

排行榜前5位的另外3款遊戲為米哈遊《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。