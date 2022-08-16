騰訊遊戲業務績前被看淡 無阻王者榮耀蟬聯吸金王

騰訊（700）明天公布業績前，儘管市場看淡其遊戲業務表現，但無阻旗下手遊《王者榮耀》再報捷。據Sensor Tower數據顯示，7月《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金超過2.25億美元，蟬聯全球手遊收入排行榜冠軍。當中來自中國iOS市場的收入佔94.6%，海外市場收入則佔5.4%。
另一款騰訊手機遊戲《PUBG Mobile》（合併內地版本《和平精英》收入）以1.64億美元的收入位列第2名。其中，69%的收入來自其中國iOS市場，美國市場的收入佔6.4%。
王者榮耀吸金逾2.25億美元 PUBG Mobile 1.64億
排行榜前5位的另外3款遊戲為米哈遊《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。
上月全球手遊玩家在App Store和Google Play付費約67億美元，按年下降10.2%。美國繼續保持第一，貢獻19億美元，佔全球總收入的28.4%。日本市場排名第2，佔20%。中國iOS市場排名第3，佔17.8%。
不過券商預期騰訊即將公布的第二季業績表現疲弱。綜合市場預測，該公司第二季收入料按年下降2%至1,356億元（人民幣．下同），經調整盈利則挫28%至244億元。券商普遍預期，騰訊的國內和海外遊戲業務均受壓，除了受到未成年人防沉迷保護措施影響外，宏觀經濟疲弱損害需求，又缺乏大型新遊戲上市，也令現有遊戲表現黯淡。