騰訊阿里滴滴等反壟斷案被罰50萬人幣

國家市場監管總局（市監局）發文稱，根據《中華人民共和國反壟斷法》，對28宗未依法申報違法實施經營者集中案件作出行政處罰決定。當中涉及騰訊（700）的案件有12宗，涉及阿里巴巴（9988）的案件有5宗，當中騰訊收購好樂買被罰50萬元（人民幣，下同）；阿里巴巴收購優酷土豆股權案亦被罰款50萬元。

當中，騰訊的違規案件包括收購好樂買、奇秦科技、小幫規劃等企業股權，其中騰訊於2011年3月收購好樂買2成股權成為焦點之一。涉阿里巴巴的案件則為收購百世集團、優酷土豆，以及阿里創投收購第一財經等有關，阿里巴巴收購優酷土豆全部股權，更早於2016年4月發生。

當局追究微博的案件，主要與微夢創投於2020年10月收購假面科技近7成股權有關。市監局最終於去年8月立案調查，騰訊、阿里及微博等案件屬經營者集中，而未依法申報，違法實施，並不具有排除、限制競爭的效果，因此對企業實施行政處罰，罰款50萬元。

其他涉案的企業還有滴滴、嗶哩嗶哩（9626）、平安健康、聯想（992）、新浪微博等。市監局表示，今次公開的案件均為過去應當申報而未申報的交易。市監局表示，隨着反壟斷常態化監管的深入推進，企業經營者集中申報意識不斷提高，積極自查歷史交易，主動報告涉嫌未依法申報行為，並積極配合調查。