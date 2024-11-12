騰訊音樂上季多賺三成 在線音樂付費用戶漲15%

騰訊音樂(1698)公布9月底止上季純利15.8億元(人民幣，下同)，按年升35.5%；非國際財務報告準則淨利潤19.4億元，升29.1%；非國際財務報告準則公司權益持有人應佔淨利潤18.1億元，升28.8%。期內總收入70.2億元，升6.8%；在線音樂訂閱收入多20.3%，至38.4億元，社交娛樂服務和其他服務收入錄20.2億元，失23.9%；每股美國存託股份的攤薄盈利1.01元。

音樂付費用戶月均收入升半成

集團又指，受惠音樂訂閱和廣告服務收入強勁增長，以及原創內容逐漸增加，上季毛利率42.6%，按年升6.9個百分點。集團上季在線音樂服務月活躍用戶少3%，至5.76億人，但付費用戶數升15.5%，至1.19億人，單個付費用戶月均收入10.8元，升4.9%。社交娛樂服務方面，移動端月活躍用戶少30.2%，至9,000萬人，付費用戶 7,900萬人，增1.3%，單個付費用戶月均收入64.8元，大減24.8%。