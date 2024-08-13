騰訊音樂上季多賺三成 美股盤前曾挫6%

騰訊音樂(1698)公布6月底止第二季純利16.8億元人民幣，按年多29.6%；非國際財務報告準則股東應佔淨利潤18.7億元人民幣，升22.5%；收入71.6億元人民幣，跌1.7%，主要由於社交娛樂服務和其他服務收入下降，部分被在線音樂服務收入的強勁增長所抵銷；得益於音樂訂閱和廣告服務收入強勁增長，以及原創內容逐漸增加，毛利率大升7.7個百分點，至42%；每股美國存託股份的攤薄盈利1.07元人民幣，維持不派中期息。

在線音樂訂閱收入升 29.4%

集團期內在線音樂訂閱收入升29.4%，至37.4億元人民幣。上季在線音樂服務月活躍用戶數5.71億戶，少3.9%；付費用戶1.17億戶，多17.7%；單個付費用戶月均收入10.7元人民幣，多10.3%。社交娛樂服務的移動端月活躍用戶數9,300萬戶，跌31.6%；付費用戶數790萬戶，多5.3%；單個付費用戶月均收入則大挫45.8%，至73.2元人民幣。

半年計，騰訊音樂上半年純利31.04億元人民幣，上升26.9%；收入104.31億元人民幣，漲34.6%。

彭迦信：長期發展潛力充滿信心

騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信表示，上季在線音樂服務繼續實現強勁增長，推動集團業績再創佳績。上半年在線音樂付費用戶數淨增超過1,000萬，同時單個付費用戶人均收入穩步攀升。集團對行業的長期發展潛力充滿信心，並堅持以穩健的運營節奏和均衡的發展策略來實現中長期目標。