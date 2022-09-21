騰訊音樂港股首日掛牌 較ADR收市價高1%

騰訊（700）旗下的線上音樂娛樂業務平台騰訊音樂（1698）今日以介紹形式於聯交所主板上市，是本港首隻企業版同股不同權（WVR）上市公司，今早以18元開市，較美股收市價高約1.35，最新報18.22元，暫時成交321萬元，最新市值617億元。
騰訊音樂每股美國存託股份（ADR）代表兩股A類普通股。騰訊音樂美國存託股份9月20日收市價為4.58美元，按最新港匯兌換，相等於約每港股17.98港元。
騰訊音樂執行董事長彭迦信於上市儀式上表示，能成功在香港上市需要感謝用戶、團隊、合作夥伴、投資者及聯交所的支持，未來將堅持深化平台一體兩翼發展戰略，加強對原創內容的扶持及產品的持續創新，拓展創新業務生態佈局，與合作夥伴共同發掘音樂市場發展機遇，推動中國音樂產業健康多元及可持續成長。
據騰訊音樂的上市文件顯示，騰訊音樂是中國目前最大的在線音樂娛樂平台，運營QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌四大產品品牌。在2022年第一季度在線音樂移動端月活躍用戶約6億，社交娛樂移動端月活躍用戶數1.6億。
緊隨上市完成後，騰訊將於騰訊音樂發行在外股份中擁有約48.4%的經濟利益，並持有本公司總投票權的約90.4%。