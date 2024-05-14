騰訊700｜首季經調整盈利升54%勝預期　收入增6%

收入方而，騰訊期內營收1,595.01億元，按年增6%，勝預期的1,587.78億元。當中，增值服務業務的收入同比下降0.9%至人民幣786億元；社交網絡收入下降2%至人民幣305億元，反映了音樂與長視頻付費會員、視頻號直播服務以及小遊戲平台服務費收入增長，而音樂直播及遊戲直播服務收入下降。

此外，集團指網絡廣告業務的收入同比增長26%至人民幣265億元，乃受微信視頻號、小程序、公眾號及搜一搜的增長拉動；金融科技及企業服務業務同比增長7%至人民幣523億元，主要由於線下消費支出增長放緩及提現收入減少，而理財服務收入增長強勁。

騰訊：加大回購力度以提升股息

騰訊表示，集團於在本土市場和國際市場的數款頭部遊戲中的團隊調整初見成效，遊戲總流水實現增長，為未來幾個季度遊戲收入恢復增長打下基礎。集團將持續培育高質量的收入來源，包括微信視頻號及搜一搜廣告、小遊戲平台服務費及視頻號商家技術服務費，推動毛利和經營盈利增幅超過收入增幅。