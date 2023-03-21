體育用品股｜安踏去年少賺1.7%　安踏品牌毛利率升至53.6%　末期息派72仙增6%

毛利方面，安踏品牌毛利增加18.7%至148.72億元；FILA則下跌7.2%至142.83億元。至於毛利率，安踏品牌毛利率增加1.4個百分點至53.6%；FILA則下跌4.1個百分點至66.4%。

全數分店增92家至6,924家

截至去年底，安踏體育於內地及海外地區的分店共6924家，淨增92家分店；於中港澳及新加坡的FILA則共1,984家；中港澳的Descente分店則有191家。

安踏去年平均存貨周轉天數增加11天，至138天。截至去年底，安踏負債比率下降2.7個百分點至18.3%。

公司冀提升女性高管佔比

安踏體育主席丁世忠表示，冀公司能提升女性高管（總監層及以上）佔比，他指出，截至2022年12月31日，女性高管（總監層及以上）的佔比36.1%，較前一年度提升1.4個百分點；又表示支援國家體育發展，會設立基金會通過運動員專項援助計劃，將為家庭經濟困難的國家隊在役或退役運動員提供幫助。