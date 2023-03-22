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財經
2023-03-22 15:35:00

體育用品股｜特步國際去年賺9.2億元人民幣　按年增1.5%　派末期息7.1仙

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特步國際去年賺9.2億元人民幣。(資料圖片)

特步國際去年賺9.2億元人民幣。(資料圖片)

特步（1368）公布截至去年底止全年業績，2022年全年多賺1%至9.2億元（人民幣，下同），收入按年增29%至129.3億元；末期息按年少派47%至每股7.1港仙，全年派20.1港仙，按年少19.6%。

主品牌收入增加25.9%

公司指出去年收入129.3億元，按年增加29.1%，其中特步主品牌組成的「大眾品牌」業務收入增加25.9%至111.28億元。整體經營溢利增加4.9%至14.64億元。；K-SWISS及Paladium組成的「時尚運動」業務按年增44.4%至14億元；Saucony及Merrell的專業品牌收入按年增99%至4億元。

特步毛利率按年下降0.8個百分點至40.9%，存貨周轉天數按年從77天增至90天。

主席：料2023年經歷不確定性

特步主席丁水波指，受通貨膨脹、消費者信心減弱，及地緣政治不穩拖累增長，預計全球宏觀經濟，尤其是美國和歐洲，將於2023年經歷不確定性，而內地於近期重新開放邊境，以致集團對2023年及往後的業務前景保持樂觀態度。

此外，內地將提高恆常運動人口比例，將推動國家體育產業總值於2025年達到人民幣5萬億元，指集團已處於有利位置，順應國家對健身的熱情推動業務增長，並通過多品牌組合，發揮長期可持續的優勢。 

截至去年底，特步共有6,313家分店，當中內地共有1,520家特步兒童，按年增341個銷售點。至去年底，特步於亞太地區共有72家K-Swiss品牌店，Paladium共有56家，Saucony有69家，Merrell則有4家。

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