體育用品股｜特步國際去年賺9.2億元人民幣　按年增1.5%　派末期息7.1仙

公司指出去年收入129.3億元，按年增加29.1%，其中特步主品牌組成的「大眾品牌」業務收入增加25.9%至111.28億元。整體經營溢利增加4.9%至14.64億元。；K-SWISS及Paladium組成的「時尚運動」業務按年增44.4%至14億元；Saucony及Merrell的專業品牌收入按年增99%至4億元。

主席：料2023年經歷不確定性

特步主席丁水波指，受通貨膨脹、消費者信心減弱，及地緣政治不穩拖累增長，預計全球宏觀經濟，尤其是美國和歐洲，將於2023年經歷不確定性，而內地於近期重新開放邊境，以致集團對2023年及往後的業務前景保持樂觀態度。

此外，內地將提高恆常運動人口比例，將推動國家體育產業總值於2025年達到人民幣5萬億元，指集團已處於有利位置，順應國家對健身的熱情推動業務增長，並通過多品牌組合，發揮長期可持續的優勢。

截至去年底，特步共有6,313家分店，當中內地共有1,520家特步兒童，按年增341個銷售點。至去年底，特步於亞太地區共有72家K-Swiss品牌店，Paladium共有56家，Saucony有69家，Merrell則有4家。